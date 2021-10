Ausbaupläne im Skigebiet der Wurzeralm überprüft

Defizite im Naturschutzrecht

In OÖ ist die Zerschneidung von Lebensräumen eine der Hauptursachen für Artensterben. „Laut unserer Studie wird in der Raumordnung und Flächenplanung keine Rücksicht genommen auf zusammenhängende Lebensräume für Tierpopulationen.“

Die Tagung soll helfen, Defizite im Naturschutzrecht beheben zu können: „Bisher haben in Naturschutzverfahren allzu oft ausschließlich menschliche Nutzungsinteressen Vorrang“, so Wagner. Das führe zu einem Versagen des Artenschutzes - in OÖ und in allen anderen Ländern.