Der Stadtbus Dornbirn feiert seinen 30iger

Was am Staatsfeiertag des Jahres 1991 mit drei Linien und einem Busbahnhof in der Riedgasse begann, vernetzt heute nahezu das gesamte Stadtgebiet mit gleich zwei großen Umschlagplätzen am Bahnhof und auf der Sägerbrücke. Heute sind 21 Busse im Einsatz, gemeinsam bedienen sie 120 Stationen - rund 13.000 Personen täglich nutzen das Angebot. Das Ende der Fahnenstange sei damit aber noch erreicht, betont Stadtplanungsstadtrat Julian Fässler: „Wir wollen allen Bürgern eine Stadt- oder Landbushaltestelle in 300 bis 400 Metern Entfernung anbieten. Dafür bereiten wir in den nächsten Jahren neue Linienführungen vor.“