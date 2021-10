Ein neuer Tunnel zur Eishöhle

Traditionell schließt die Eisriesenwelt am 26. Oktober ihre Pforten. Nachdem heuer bis zum Nationalfeiertag rund 100.000 Besucher die natürlichen Eisskulpturen der Höhle besichtigten, reißt die Betriebsamkeit am Tennengebirge hoch über Werfen noch nicht ab. Nur wenige Meter neben dem Höhleingang werden in den nächsten Tagen die Bohrgeräte auffahren. Der Grund hierfür sind Bauarbeiten für einen insgesamt 230 Meter langen Tunnel. Dieser wird einen Großteil des unteren Galeriebereichs, der über zwei Gräben führt, hinkünftig ersetzen. Fertig soll der neue Tunnel bereits zur kommenden Höhlensaison am 1. Mai 2022 sein.