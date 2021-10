Generationenduell: Alcaraz gegen Murray heute LIVE

Doppel-Olympiasieger Murray feierte zum Auftakt seines Wien-Comebacks einen Drei-Satz-Sieg. Der 34-jährige Schotte, der nach zwei Operationen mit einer künstlichen Metallhüfte spielt, rang am Montagabend den als Nummer 5 gesetzten Polen Hubert Hurkacz nieder. Vor seinem heutigen Gegner Alcaraz zeigt Murray durchaus Respekt. „Er spielt fantastisch und ist einer der besten Jungen der Welt. Ich werde versuchen, so zu spielen wie am Montag“, hofft Murray. Immerhin hat er den Spanier Anfang Oktober in Indian Wells schon in drei Sätzen geschlagen. Damals meinte Murray auf Instagram übrigens: „Was gäbe ich, wenn ich noch einmal 18 wäe. Er ist ein spezielles Talent.“