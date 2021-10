„Nazi“-Plakat am Mozartsteg in Salzburg gehisst

Das Land Salzburg hat am Sonntag die Bevölkerung dazu aufgerufen, anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober und am Jahrestag des Terroranschlags in Wien am 2. November „Flagge zu zeigen“. Der Nationalfeiertag sei ein Freudentag, an dem das Ende der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert werde, hieß es in einer Aussendung. Andererseits werde am 2. November den Opfern des Terroranschlags in Wien vom vergangenen Jahr in tiefer Trauer gedacht und deshalb die schwarze Fahne an Landesgebäuden gehisst.