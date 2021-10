Gerald Melzer mit Bogota-Titel wieder in Top 300

Im Ranking scheint er nun auf Platz 297 auf, vor einer Woche war es noch Rang 421, Anfang August 1.150. ÖTV-Sportdirektor Jürgen freute sich nicht nur in seiner Funktion, sondern noch viel mehr für seinen kleinen Bruder. „Als Sportdirektor bin ich sehr glücklich über diesen Sieg, aber ich muss jetzt einen Moment den Hut abnehmen. Ich habe dich in den vergangenen zwei Jahren mental und körperlich leiden sehen“, schrieb Melzer auf Instagram. Es habe sehr viel Mut gebraucht, nicht einfach das Handtuch zu werfen. „Vielleicht liebst du den Sport ja mehr als du zugeben willst. Was für ein Sieg, ich bin so stolz auf dich“, freute sich der ehemalige Weltranglisten-Achte.