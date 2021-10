Exorzismuskurs an katholischer Universität in Rom

An der katholischen Universität Regina Apostolorum in Rom hat am Montag ein sechstägiges Seminar über Satanismus und Exorzismus begonnen. Rund 100 Personen aus 15 Ländern, darunter viele Priester, aber auch Ärzte oder Psychologen, verfolgen die Veranstaltung unter dem Titel „Exorzismus und Befreiungsgebet“. Die Teilnehmer befassen sich mit anthropologischen, sozialen, theologischen und medizinischen Aspekten des Exorzismus.