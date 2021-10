14 Olympiasieger kommen zur Klammerfilm-Premiere

Ski-Fans können am Nationalfeiertag vor dem Cineplexx in Villach auf Autogrammjagd gehen. Im Rahmen des Winterauftakts der Kärnter Seilbahnen findet vor dem Cineplexx Villach die „Chaising the Line“ Kinopremiere statt. Von 14 bis 18 Uhr wird den Fans ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ab 17 Uhr werden die Stars aus dem Spitzensport am Red Carpet erwartet.