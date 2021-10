Neuer SPÖ-Landtagschef zeigt ungewohnte Seiten

Mehr Redlichkeit und Aufrichtigkeit schaden nicht

Bild Nummer 2 (rechts am Foto), „Joshua commanding the sun to stand still upon Gibeon“ ist - als kleinere Kopie - ein „Souvenir“ aus der National Gallery of Art in Washington DC, in die ihn 2018 der frühere VSStÖ-ÖH-Kandidat Rene Röbl schickte: „Das Bild ist für mich ein Zeichen von Freundschaft und dass man sich nie Neuem verschließen darf“, so Binder. Mehr über dieses Bild von John Martin finden Sie hier. Aber auch Binder kann etwas darüber erzählen: „Es zeigt eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament: die Stadt Gibeon verbündete sich mit den Israeliten, weshalb fünf Kanaanitenkönige beschlossen, sie anzugreifen. Die Bewohner der Stadt riefen Joshua von den Israeliten zu Hilfe, und der ,befahl Sonne und Mond den Stillstand, damit Zeit blieb, die Gegner zu vernichten‘. Mit der richtigen Überzeugung kann einer also auch fünf Gegner bezwingen (es muss dabei nicht immer der Glaube an Gott sein, und man kann auch mit Argumenten siegen), und nachzulesen ist das im ,Buch des Redlichen‘ (mancherorts: der Aufrechten), und mehr Redlichkeit und Aufrichtigkeit schadet im Landhaus sicher nicht (Zwinker-Smiley).“