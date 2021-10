LIVE, 15.30 Uhr: Bayern und Dortmund in Konferenz

Am Dienstag hatte die Mannschaft in der Champions League mit 0:4 in Amsterdam verloren. „Wir saßen zusammen und haben Verhaltensweisen aufgezeigt, an denen wir arbeiten müssen. Diesen Abend hat keiner gewollt oder gebraucht. Jetzt müssen wir gut reagieren und die Dinge wieder besser machen“, so Rose. Auch personell wirkt das Spiel nach. Thomas Meunier (Schlag auf den Fuß) und Nico Schulz (Muskelfaserriss) werden ausfallen. Erling Haaland wird aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger einige Wochen fehlen.