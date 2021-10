LIVE ab 20.30 Uhr: FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg

Saisonübergreifend sind die Augsburger seit zehn Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos (zwei Remis, acht Niederlagen), damit wurde der Vereinsnegativrekord aus der Spielzeit 2011/12 eingestellt. Den letzten Bundesliga-Sieg in der Fremde feierte der FCA am 28. Februar 2021 aber ausgerechnet beim 1:0 in Mainz - nun könnte sich also der Kreis schließen.