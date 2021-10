Nächster klarer Wacker-Sieg, auch FAC jubelt

Am Innsbrucker Tivoli sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse - Ronivaldo (24.), Atsushi Zaizen (26.) und Marco Holz (28.) stellten binnen vier Minuten auf 3:0, spätestens mit dem zweiten Tor von Ronivaldo kurz vor der Pause (45.+2) war die Partie entschieden. Den Juniors gelang durch einen Elfmeter von Keito Nakamura (53.) nach dem Seitenwechsel noch das Ehrentor, ehe Rami Takir ebenfalls per Strafstoß zuschlug (83.). Die Tiroler, die in der Vorwoche bei Rapid II 3:0 gewonnen hatten, sind weiterhin Tabellenfünfte.