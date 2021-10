US-Finanzaufsicht zahlt Whistleblower 200 Mio. $

Das berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider in seiner Freitagsausgabe. Die Deutsche Bank wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit Sitz in Washington, D.C. bestätigte in einer Mitteilung lediglich die Summe, ohne Angaben zum Whistleblower oder den betroffenen Unternehmen zu machen.