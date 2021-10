Chris Lohner engagiert sich für Kinder in Not

Unter dem Leitgedanken „Bildung überwindet Armut“ unterstützt die in Österreich ansässige Organisation Hilfs- und Bildungsprojekte, Straßenkindprogramme sowie Schulen in Ländern des globalen Südens. Kinder und Jugendliche in Not können durch die Unterstützung die Schule besuchen, bekommen eine Ausbildung und eine ganzheitliche Betreuung. Kurz gesagt: Sie erhalten die Chance auf ein besseres Leben. Gerade die aktuelle Notlage von Kindern und Jugendlichen in Subsahara-Afrika, Asien und Lateinamerika war für Chris Lohner entscheidend, sich nun als ehrenamtliche Botschafterin zu engagieren.