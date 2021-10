Willi hat Innsbrucks Familiensilber im Visier

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi plant, durch „Verwertungen“ 30 Millionen Euro in die Stadtkassen zu spülen. Was allerdings konkret verkauft werden soll, ist unklar. Möglich wären Beteiligungen, aber auch Anteile oder sogar einige der 6600 Stadtwohnungen – die immer als Familiensilber oder gar als Schatz der Stadt Innsbruck bezeichnet wurden. Verständlich, dass der Plan bei anderen Fraktionen für Aufregung sorgt. Im Stadtsenat am Dienstag war kein Beschluss möglich, der Gemeinderat am Mittwoch begann deswegen mit 20 Minuten Verspätung. Zu Mittag war eine weitere Runde angesetzt – ohne Ergebnis.