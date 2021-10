Erst Maden verrieten Todesfall in Linzer Wohnblock

Auffälliger Geruch

Wann der 43-Jährige genau verstorben ist, bleibt ungewiss. Fakt ist, dass am Donnerstag vor einer Woche jemandem aufgefallen war, dass Maden am Flur zu sehen waren, und dann gab’s auch noch auffälligen Geruch. Die verständigte Polizei holte die Feuerwehr, die wegen eines Sicherheitsschlosses an der Tür über die Drehleiter und das Fenster einstieg. „Ein Kamerad mit Atemschutz fand den Wohnungsschlüssel, sperrte von innen auf“, berichtet Branddirektor Christian Puchner. Dann übernahm die Kripo, die Mord ausschloss. Ein stilles Drama in unserer hektischen Welt.