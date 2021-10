Neuer Bürgermeister für Oberpullendorf kommt

Ein Bürgermeisterwechsel steht - wie in anderen Gemeinden - in Oberpullendorf an. Rudolf Geißler (ÖVP) wird das Amt nach rund 25 Jahren abgeben. Zum neuen Stadtparteiobmann und Bürgermeisterkandidaten wurde Johann Heisz mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Die Übergabe des Bürgermeisteramtes wird bei einer Sitzung Anfang 2022 erfolgen.