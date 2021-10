Sieben Fakten zum Start der Wintersaison in Tirol

Was ist an Werbung in den Märkten geplant?

„Kemmts lei einer in die Stuben, kemmts lei einer ins Haus“: Mit diesem neuen Spot setzen die Werber auf „Tirol-Gefühl“ und Verbundenheit – mit Gästen, mit dem Erlebnisfaktor Schnee, mit Einheimischen, mit Geselligkeit und kulinarischem Genuss. Der Spot wurde bereits in acht Zielmärkten ausgespielt.