Ischgl nach dem Stillstand: Neustart mit Auflagen

Letzte Saison kein Liftbetrieb

Unterschiedliche Maßnahmen und Quarantäne-Regeln in der Schweiz und in Österreich hatten im Vorjahr die Saison im grenzüberschreitenden Skigebiet völlig zum Erliegen gebracht. Es fuhr dort im Gegensatz zum restlichen Tirol kein einziger Lift. Unterschiedliche Regelungen werde es heuer nicht geben, sagte Zangerl. Man habe sehr viel in Sicherheit investiert. Für Après-Ski gelten generell die gleichen Regeln wie für die Nachtgastronomie.