Bauer überschlug sich mit Traktor: schwer verletzt

Der Landwirt aus Münzbach lenkte am Dienstag gegen 14.20 Uhr seinen Traktor samt einem Jauchefassanhänger auf einer abschüssigen Wiese seines landwirtschaftlichen Anwesens. Aufgrund der Witterung und der tiefen Bodenverhältnisse driftete der Traktor ab, geriet ins Schleudern und rutschte ca. 200 Meter den Hang hinunter. Am Fuße des Hangs überschlug sich der Traktor mehrmals und kam in einer Baumzeile zum Stillstand. Der 58-Jährige wurde beim Überschlag aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Wiese zum Liegen.