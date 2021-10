Werks-Übernahme brachte mehr Arbeitsplätze

Süße Köstlichkeiten werden seit Anfang des Jahres von der deutschen Firma Ritter Sport in der früheren Mars-Fabrik in Breitenbrunn produziert. 5000 Tonnen Schokolade sollen hier pro Jahr hergestellt werden. Derzeit sind 75 Menschen am Standort beschäftigt - und es werden noch weitere Mitarbeiter gesucht.