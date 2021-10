Australien: Vierjährige aus Zelt verschwunden

In Australien ist am Wochenende ein vierjähriges Mädchen in der Nähe der Stadt Carnarvon im Westen des Landes von einem Campingplatz verschwunden. Als die Eltern am Morgen aufwachten, war die Kleine plötzlich nicht mehr da. Nun suchen Dutzende Beamte, darunter die Mordkommission, nach dem Kind.