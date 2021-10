Novak schafft in Antwerpen Sprung ins Hauptfeld

Österreichs aktuell zweitbester Tennis-Spieler, Dennis Novak, hat am Montag den Einzug in den Hauptbewerb des European Open in Antwerpen geschafft! Der 28-jährige Niederösterreicher besiegte in der 2. Quali-Runde den Italiener Andreas Seppi 7:6(9), 3:6, 7:6(6).