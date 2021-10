Nach Brandmal-Causa: VW „bedauert“ Verletzungen

Viele Worte, geringe Aussagekraft. Fakt ist: Die angebliche Problematik mit Hartplastik-Logos in der Golf-7-Serie oder Schmerzensgeld für Opfer wurden in der Antwort an die „Krone“ nicht thematisiert. Man wollte die Vorgänge wohl nicht umfangreich kommentieren. Zu groß dürfte die Sorge vor etwaigen Schadensersatzansprüchen und einer damit einhergehenden Klagswelle sein.