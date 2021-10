„Ferndiagnose“ in VW-Causa: ÖAMTC nicht überrascht

„Veritable Kettenreaktion“?

„Der Plan bei Unfällen ist, dass die Arme wegfliegen und nicht in der Nähe von Prallkopf und Airbagklappe kommen“, so Kerbl weiters. Unabhängige Juristen sehen den Fall ebenfalls mit sehr interessierten Mienen: „In diesen speziellen Fällen zählt nicht nur der physische Schmerz. Die bleibenden Narben verursachen auch viel psychisches Leid. Ein ausjudizieren des Falles könnte vermutlich eine veritable Kettenreaktion auslösen“, so ein Rechtsexperte.