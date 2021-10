Kuriose Verletzung: VW-Logo in Unterarm gebrannt

„Technisch unmöglich, Wahrscheinlichkeit gleich null“ - und doch trägt der 20-jährige Jan S. aus dem niederösterreichischen Melk nach einem Crash vergangene Woche ein Brandzeichen in Form des Volkswagen-Logos am Unterarm. Der explodierte Airbag dürfte das Symbol am Lenkrad erhitzt haben, die Causa wird sehr genau geprüft.