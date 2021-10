Heimisches Profi-Radteam landete Transfer-Coup

„Ich freu mich schon riesig auf die nächste Saison mit dem Team Vorarlberg. Nach vielen Jahren in Wels, war es für mich nun an der Zeit etwas Neues anzugehen. Die Organisation bzw. Herangehensweise in Vorarlberg ist einzigartig in Österreich“, schwärmt Riccardo Zoidl, der zuletzt vier Jahre lang beim Team Felbermayr-Simplon Wels engagiert war. „Sie wissen, um was es im Radsport geht. Wir haben ein verdammt starkes Team für nächstes Jahr, vor allem bei den schweren Rundfahrten. Ich bin super motiviert und freue mich, bis es losgeht!“