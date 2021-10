Von Felsvorsprung 200 Meter in die Tiefe gestürzt

Der 81-Jährige war am Sonntag um etwa 15.30 Uhr mit drei weiteren Begleitern im Bereich Vallülasee unterwegs, als er auf einem Felsvorsprung in einem Schneefeld ohne Fremdverschulden ausrutschte. In weiterer Folge stürzte der Jäger etwa 200 Meter in dem steilen, felsdurchsetzten Gelände ab und verletzte sich dabei schwer.