Spielt mehr Ringtennis!

Interessant übrigens, dass die Wildcard nach Auskunft eines großen Online-Lexikons zwar beim Bodybuilding, beim Golf und beim Snooker existiert und dass sie auch beim Schach, beim Wellenreiten und vor allem bei der die Massen elektrisierenden Sportart Ringtennis gerne gesehen wird, während sie beim Fußball bisher gar nicht vorkam. Aber das wird sich allein schon wegen der Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sportarten ganz schnell ändern, denn am Dienstag hätte es keinen Unterschied gemacht, ob Alaba und Co. mit einem Fußball oder mit dem im Ringtennis üblichen gut 20 Deka schweren Moosgummiring erfolglos versucht hätten, in die Drei-Meilen-Zone vor dem dänischen Tor zu gelangen. Allerdings wären die Kommentare von Polzer und Mählich vermutlich innovativer gewesen.