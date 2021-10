Skibetrieb auf der Koralpe vorerst gesichert

Der Skibetrieb auf der Koralpe ist mit eingeschränktem Betrieb durch die am 14. Oktober neu gegründete „Koralm Schi GmbH“ vorerst gesichert. Soweit es das Wetter zulässt, wird am 4. Dezember eröffnet. Nachdem die Sesselbahn am Burgstallofen geschlossen bleibt, gibt es ermäßigte Kartenpreise.