Suchaktion: Mann (33) wurde tot aus Mürz geborgen

Am 11. Oktober hatte die Schwester des gebürtigen Kroaten, der in Bruck an der Mur lebt, als vermisst gemeldet. Sie hatte ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen, auch in der Arbeit war der 33-Jährige nicht erschienen. Und auch eine Erhebung in den Krankenhäusern brachte kein Ergebnis. Also starteten die Behörden eine großangelegte Suchaktion, an der neben der Polizei auch der Wasserdienststützpunkt der FF Kapfenberg, das Rote Kreuz sowie mehrere Rettungshundestaffeln beteiligt waren.