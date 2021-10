Nachtfahrverbot im Zentrum kommt ab März

Durch Bischofshofens Ortsmitte wird es ab März 2022 in der Nacht kein Durchkommen mehr geben. In der Stadtgemeinde will man so während der Gastgartensaison das „abendliche Rundenfahren“ durchs Zentrum verhindern. Lärmende Autos und Mopeds, die ihre Pferdestärken demonstrativ herzeigen, sollen damit aus dem Zentrum verbannt werden. Anrainer und Wirte freuen sich.