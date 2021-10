„Langsam sind große Parteien nur noch eine Hülle!“

Unsere deutschen Nachbarn müssen sich entscheiden: Kommt es nach der bald 16-jährigen Kanzlerschaft von CDU-Politikerin Angela Merkel jetzt zu einem anderen Bündnis mit der sogenannten Ampel-Koalition (also SPD, Grüne und FDP)? Die CDU/CSU wäre damit ja weg von der Regierungsbank. Welche Folgen hätte diese Koalition? Was bedeutet das auch für Österreich? Gerhard Koller beleuchtet mit Kurt Seinitz, dem Außenpolitik-Profi der Kronen Zeitung, die politische Lage in Deutschland.