Brustkrebs-Versorgung an Klinik weiter ausgebaut

Rund 12.000 Frauen – aber auch Männer – werden pro Jahr an der Abteilung für Mammadiagnostik an der Klinik Innsbruck befundet. Nun werden die Wege kürzer. „Die Vorteile für die Patientinnen liegen klar auf der Hand“, so der Leiter der Abteilung, Martin Daniaux: „Wir können die gesamte Expertise in einem Zentrum bündeln, die Kommunikation wird direkter und Patientinnen haben nur mehr eine zentrale Anlaufstelle.“