Singender Essensbote tourt durch Klagenfurt

Bühnenauftritt im Jazz-Club

Das Strahlen und die Freude in den Augen der Menschen zu sehen, wenn sie mich in meiner Lieferando-Bekleidung singen hören, ist das Schönste!“ Wer Barney übrigens live auf der Bühne erleben möchte, der hat am 6. November im Jazz-Club Kammerlichtspiele wieder die Chance dazu. Dort tritt der Australier nämlich mit der Blues Band Supercharged auf.