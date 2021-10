Jugendbande stahl für Sprit-Diebstähle Kennzeichen

Oft zwei Autos hintereinander

Der 22-jährige Linzer fuhr dabei oftmals auch ohne Kennzeichentafeln zu den Tankstellen. Die Beschuldigten fungierten bei den Tankfahrten unterschiedlich als Lenker und als Beifahrer, wobei sie abwechselnd die Betankungen durchführten. Zudem fuhren sie oftmals mit beiden Pkw hintereinander zu den Zapfsäulen. Nach Abschluss der Betankung verließen sie gleichzeitig die Tankstellen, meistens in Absprache über ihre Handys oder mit Blickkontakt, ohne zu bezahlen. In einiger Entfernung und an versteckten Orten wechselten sie dann wieder auf die Zulassungskennzeichen.