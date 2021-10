Regierungskrise: Wie geht es in Österreich weiter?

Was für turbulente Tage! Nachdem wegen mutmaßlich manipulierten Umfragedaten, die in einem umstrittenen Gratis-Blatt abgedruckt waren, Hausdurchsuchungen in der Parteizentrale der ÖVP und im Bundeskanzleramt stattfanden, steht die Innenpolitik in Österreich Kopf. Der Grüne Koalitionspartner stellte nämlich ein Ultimatum: Kurz muss weg oder Türkis-Grün ist Geschichte!