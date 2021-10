17-Jährigen nach verweigerter Umarmung gewürgt

Der 17-jährige Villacher wurde laut eigenen Angaben am Montag gegen 15 Uhr in Auen von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und dazu aufgefordert, näherzutreten. In weiterer Folge versuchte der Unbekannte, den Burschen zu umarmen, dieser wehrte die Nähe jedoch ab und stieß den Mann von sich, woraufhin dieser aggressiv wurde.