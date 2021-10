Täter braucht nur gemeinnützige Arbeit zu machen

Im Spital verarztet

Der Kellnerlehrling wehrte sich verzweifelt, es gelang ihm schließlich, zu flüchten. Fünf Euro, die er als Trinkgeld verdient hatte, waren ihm abgenommen worden. Per Handy alarmierte er die Polizei. Blutverschmiert und am ganzen Körper zitternd, wartete er vor einem Haus in der Altstadt auf die Exekutive. Ein Bewohner half ihm, das Nasenbluten zu stoppen und sich zu säubern. Seine Prellungen am linken Arm und an der Nase ließ G. später im Klinikum Wels verarzten.