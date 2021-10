Heißt es bald „Licht aus“ für Straßenbeleuchtung?

Nur mit Zustimmung der Bürger

Heißt es also bald „Licht aus“ in Oberwart? Für Rosner ist das, wenn überhaupt, nur unter Einbindung der Bevölkerung vorstellbar. Eine Möglichkeit wäre etwa, die Beleuchtung (teilweise) in den späten Nachtstunden abzudrehen. Da es dabei aber auch um das Sicherheitsgefühl gehe, sei das nur mit Zustimmung der Bürger vorstellbar.