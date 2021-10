Burgenländer als Serien-Opferstockdieb entlarvt

Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie er sich gerade an einer Kapelle in St. Anna an der Aigen, Südsteiermark, zu schaffen gemacht hatte. Der Verdächtige sei noch vor Ort, teilte der Anrufer der Polizei mit. Die Exekutive fuhr daraufhin gleich mit mehreren Streifen zum Tatort und konnte den Burgenländer festnehmen. Im Wagen des 47-Jährigen fanden die Beamten zudem ein wenig Bargeld sowie Einbruchswerkzeug für seine Coups.