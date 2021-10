So lässig stylen die Stars die neuen Chunky Boots

Stars beweisen: Chunky Boots sind Kombi-Wunder

Doch wie stylt man die auffälligen Schuhe, die heuer in verschiedensten Farben und Ausführungen in den Schuhregalen der Shops stehen am besten? Blake Lively machte es schon vor einigen Wochen vor und schlüpfte in ein weißes Paar Stiefel, als sie im Karokleidchen mit ihrem Liebsten Ryan Reynolds schlenderte - und bewies damit: Chunky Boots in Weiß oder Beige sind in dieser Saison ein echter Hingucker.