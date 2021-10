Für Neumayer war „Stich“ am Ende alternativlos

Angst vor Herzmuskelentzündung im Hinterkopf

Stark überlegt hat auch Christopher Neumayer. „Ich wollte es so lange wie möglich hinauszögern“, meinte der 29-Jährige vom Skiclub Radstadt. Er hat viel nachgelesen, wurde von einem Fall im persönlichen Umfeld in der Entscheidungsfindung gebremst. „Wenn du siehst, wie jemand nach einer Impfung mit einer Herzmuskelentzündung kämpft, macht es dich nachdenklich.“ Letztlich wurde der Druck aber zu groß. Die Speed-Asse brechen am 4. November zum Training nach Copper Mountain (USA) auf. Und Ende November wartet die erste Weltcup-Abfahrt in Lake Louise in Kanada.