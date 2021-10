Innovative Nachhaltigkeit

Hochwertige Fairtrade-Ware

Zusätzlich zu Waren aus eigener Produktion bieten die Artners auch Kleidung und Seifen aus Alpaka-Wolle anderer Hersteller an: „Es gibt bei uns beispielsweise in Peru produzierte Fairtrade-Kleidung zu kaufen.“ Außerdem betreibt das Ehepaar im Rahmen seiner Landwirtschaft noch Getreideanbau und hat eine Salzgrotte eingerichtet, in der man sich entspannen kann: „Wir achten bewusst auf unseren Körper und unsere Umwelt, leben nachhaltig. Denn wir haben nur diese eine Erde und wir müssen darauf achtgeben. Für unsere Kinder und Enkelkinder.“