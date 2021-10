Spanier schimpfen: „Sie machen den Fußball kaputt“

Der Siegtreffer im Nations-League-Finale zwischen Frankreich und Spanien (2:1) war umstritten. Kylian Mbappe wurde in Abseitsposition bedient, profitierte aber davon, dass Spaniens Eric Garcia den Ball im Rutschen noch leicht berührte und so eine neue Spielsituation schuf. Die Entscheidung des Referee-Teams ist also regeltechnisch gedeckt, was an der Entrüstung mancher nichts änderte. Die Zeitung „Marca“ schrieb stellvertretend: „Sie machen den Fußball kaputt!“