AK-Präsident Johann Kalliauer vor Rücktritt

Einen betriebsamen Start in die Woche gibt es bei der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Seit etwa einer Stunde sind in Linz Sitzungen im Gange. Gerüchtehalber geht es dabei um den Rücktritt des langjährigen Präsidenten Johann Kalliauer. Dem Vernehmen nach informiert der 68-Jährige seine Mitstreiter in der AK in diesem Moment darüber, dass er sich in den Ruhestand zurückziehen und bei der Vollversammlung Ende November sein Amt übergeben will. Er würde damit zur Halbzeit der fünf Jahre dauernden Funktionsperiode aus der Spitzenposition der AK ausscheiden.