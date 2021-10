In der Not frisst der Teufel Fliegen

Auch die Blauen mit ihrem „Moral-Apostel“ Kickl haben uns gelehrt, wie sie es selbst damit so halten, wenn es darum geht, an die Macht zu kommen. Da wurde sogar der SPÖ und den Grünen signalisiert, den Steigbügelhalter zu machen, wenn es denn sein muss. In der Not frisst der Teufel eben auch Fliegen. Alles zusammen einmal mehr hilfreich, den Glauben an die „gute Politik für die Bürger“ ins Reich der Naivität zu verbannen und noch hellhöriger zu sein, wenn Politiker künftig einem etwas versprechen.