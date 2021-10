Steiermark: Schon wieder ein Rotlicht-Cluster

Nach dem Bordell-Cluster im „Funny Hill“ in Spielfeld Anfang September wird erneut ein Laufhaus in der Steiermark zum Corona-Schauplatz: Im „Lora Dora“ in Bärnbach sind Freitagnachmittag zwei Fälle bekannt geworden. Die Bezirkshauptmannschaft ruft alle Besucher, die sich im Zeitraum von 2. bis 4. Oktober dort befunden haben, auf, einen PCR-Test zu machen und ihren Gesundheitszustand zu überwachen.