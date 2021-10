Ehrendoktor Rashford knöpft sich Regierung vor

„Gestern haben Millionen von Familien in Großbritannien eine Lebensader und ein Mittel verloren, um sich über Wasser zu halten - ein Schritt, der dazu führen könnte, dass jedes dritte Kind in Armut lebt“, kritisierte der 23-jährige Stürmer von Manchester United. Einem Bericht der BBC zufolge sind von der Kürzung ungefähr 5,8 Millionen Menschen in England, Schottland und Wales betroffen, die entweder arbeitslos sind oder eine Aufstockung ihres Gehalts erhalten. Ein Großteil muss sich nun vermutlich verschulden.