Frank Hoffmann ist eine der gefragtesten Stimmen im deutschsprachigen Raum und seine schauspielerischen Künste sind unumstritten. In OHNE Maulkorb mit Dolezal spricht der heutige Regisseur über die aktuelle Corona-Situation (und was ihn dabei anzipft). Im Großen und Ganzen gibt es aber zahlreiche Anekdoten, die vielseitiger nicht sein könnten. Der ehemalige Bundespräsident Thomas Klestil ist dabei auch Thema - so wurde Hoffmann gemeinsam mit Joe Zawinul für eine Charity-Aktion gebucht. „Wenn fertig bist, gib mir einen Zwinkerer“, gab die Jazz-Legende dem Schauspieler beim ersten gemeinsamen Auftritt zu verstehen. Und auch heute ist das Leben des Frank Hoffmann alles andere als langweilig. Im südlichen Burgenland fühlt er sich pudelwohl, auch wenn es ihn fast in die Toskana gezogen hätte...